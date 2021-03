Zorro: The Chronicles é anunciado para consoles e PC

By

A resimvolvedora Bkom Studios anunciou nesta sexta-feira (19) Zorro: The Chronicles, título de ação e aventura inspirado na série animada homônima publicada em 2015. A revelação foi feita através de um trailer oficial, narresentando as principais caracterlay principra .

O game será ambientado em uma Califórnia governada pelo Capitão Monastério, um líder tirano que se aproveita dos pobres e os força a pagar impostos exorbitantes. Dessa forma, caberá a Don Diego de la Vega julgar seus rivais através de sua espada, para libertar sua família e os habitantes da cidade de um domínio cheio de opressão e desesperança.

Zorro: The Chronicles terá os irmãos Diego e Inês como personagens jogáveis, e mesclará elementos de combate direto e stealth para abordagem de inimigos. Segundo o estúdio, o game também contará com elementos de evolução e upgrades, permitindo que os jogadores possam melhorar as características dos heróis e adquirir novas habilidades e amuletos.

Zorro: The Chronicles será lançado no segundo trimester de 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S / X, Nintendo Switch e PC.