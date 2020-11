Xiaomi smart lock with handleless and biometric feature

A Xiaomi apresentou recentemente mais um produto inteligente: a fechadura eletrônica Aqara D100, que promete segurança e velocidade em sua operação. O que mais chama a atenção, porém, é o design do produto, que não possui uma macaneta.

Apesar do visual que parece uma fechadura tradicional, o produto funciona de maneira automatizada e só traz uma abertura para o usuário puxar a porta. A macaneta foi retirada da construção do produto para garantir mais rapidez na hora de abrir a porta.

fechadura inteligente utiliza um leitor de digitais e, assim que a impressão é reconhecida, o usuário já pode abrir a porta. Segundo testes realizados com o dispositivo, o processo demora menos de um segundo.

A fechadura também pode ser desbloqueada com métodos como senha, NFC, smartphones e sistema de casa conectada. Além disso, o produto conta com uma chave de segurança para destrancar a porta em caso de falta de energia.

Alta velocidade e bastante bateria

A alta velocidade para desbloquear a porta é possível graças à construção do dispositivo. Segundo explica o Gizchina, a Aqara D100 segue uma filosofia diferente de outros aparelhos do mercado e possui o motor incorporado à fechadura.

Na parte de alimentação, o produto vem com uma bateria que dura até 12 meses e pode ser recarregada via conexão USB-C.

Dysponibilidade

A fechadura inteligente da Aqara D100 está disponível por 1899 yuan, cerca de R $ 1,538 em conversão direta para a nossa moeda. Não há qualquer informação a respeito da venda do dispositivo para outros países, mas a Xiaomi está trazendo cada vez mais dispositivos para mercados como o brasileiro.