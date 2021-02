Where and how to enter Fortnite Zero Point?

We help you complete the challenge / mission “enter Zero Point”, from Week 13 of Season 5 of the Battle Pass of Fortnite Chapter 2.

One of the epic challenges / missions (purple color) of Week 13 of Season 5 of the Battle Pass of Fortnite Chapter 2 asks us to enter Zero Point. This Fortnite mission is called, how could it be otherwise, “enter Zero Point”. In this section of our complete Fortnite Battle Royale guide we tell you where Zero Point is and how to enter it:

Fortnite Temporada 5: ubicación del Punto Cero

Lo que esta misión nos pide es lo siguiente: en una partida de cualquier modo de juego, debemos entrar en el Punto Cero, el enorme orbe que hay en el centro de la isla, flotando en el aire.

Tenemos dos opciones: entrar en él desde el aire, tras saltar desde el autobús de batalla (sin duda la opción más sencilla), o construir hasta llegar a él (un método muy arriesgado porque otros jugadores pueden derribar nuestras construcciones). En ambos casos, para entrar en el Punto Cero, basta con acercarse al orbe y atravesarlo.

Os recomendamos jugar a Refriega de Equipos para completar esta misión. En este modo de juego hay reapariciones y redespliegue del ala delta, lo cual nos facilita mucho tanto movernos por el escenario como ir a puntos concretos aunque nos maten, ya que volveremos a aparecer en el juego en la misma partida. Simplemente procuramos saltar del autobús de batalla pronto, para caer lo más rápido posible en el Punto Cero. Si tenemos suerte, es posible que el círculo que delimita la zona de juego toque en el centro de la islas. Si esto sucede, tendremos medio desafío hecho, ya que cada vez que muramos apareceremos aquí, por lo que tendremos intentos prácticamente ilimitados de intentar entrar al Punto Cero antes de que otro jugador nos mate en pleno vuelo.