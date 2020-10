Trailer outcrop a dinâmica ambiental ‘War Effort’

A dekvolvedora Systemic Reaction publicou um novo trailer de Second Extinction, agora mostrando a dinâmica de jogo War Effort, uma espécie de modificação em mecânicas que determinará os níveis de dificuldade no mapa.

Segundo o estúdio, o War Effort será um recurso de “metagame”, funcionando como um modo alternativo de Second Extinction que será influenciado pelas ações da comunidade do game, patternvolvendo níveis de dificuldades em diversas regiões do mapa queão ir requerer, como o pró pró knee, um “esforço” maior por parte dos soldados.

Brynley Gibson, diretor do FPS, comentou que os cenários do jogo serão compostos por três níveis de dificuldade, indo de uma mais simples, onde jogadores podem enfrentar as hordas inimigas mais tranquilamente em formato solo, até as mais críticas, que ir precisar cooperação em até três amigos para eliminar as ameaças. Além disso, cada região terá suas próprias características, com pontos estratégicos a serem explorados, criaturas cada vez mais monstruosas e outros detalhes.

Second Extinction trará enormes dinossauros mutantes que invadiram novamente o planeta Terra, prontos para exterminar de vez a o que restou da raça humana. As criaturas terão habilidades com elementos da natureza e outras transformações, e os jogadores precisarão combinar armas e individualidades para bolar o melhor caminho de escapar das situações perigosas, enquanto se veem em meio a um tiroteio intenso no melhor estilo DOOM.

O título da Systemic Reaction chega em acesso antecipado dia 13 de outubro exclusivamente para o PC, via Steam. Second Extinction também chegará ao Xbox One e Xbox Series S / X, mas sem data prevista de lançamento.