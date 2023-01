Suga from BTS met with composer Ryuichi Sakamoto, who received an Oscar Sample award for best music from the film “Le Dernier Empereur”.

Sakamoto publishes a series of essays in Shincho magazine, or tells an anecdote about meeting a BTS member on a January 7 outing.

Selon Sakamoto, il a eu une réunion privée avec SUGA at the end of September de l’anne dernier lors de la visite de idol in Tokyo. La rencontre était Courte, mais ils ont eu l’occasion d’échanger leurs point de vue musicaux.

Le Compositeur a expliqué: “Bien qu’il soit un idol de premier plan, lorsque nous avons parlé, j’ai senti qu’il était un jeune homme modest and cool, which qui était sérieux au sujet de sa musique. C’était au point que je me requireais avait d’autres passe-temps que de penser à la musique. »

During this meeting, Suga was delighted when he became interested in music after leaving the film “Le Dernier Empereur”, in the role of the director of the musical Ryuichi Sakamoto.

Suga a déjà montré son amour pour la musique de Sakamoto en publiant une video où il joue ” Merry Christmas Mr. Lawrence” on piano, which is representative of Sakamoto’s songs.

