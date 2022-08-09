See: Baker Mayfield and Sam Darnold’s place on the Panthers’ Depth chart

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Во вторник «Каролина Пантерз» выпустила свой первый график глубины 2022 года, и фанаты были готовы увидеть, как сложилась позиция QB.

Одноклассники по драфту Бейкер Мэйфилд и Сэм Дарнольд сражались в лагере, но некоторые могут быть разочарованы, увидев, что пока нет четкого стартового состава.

Квотербек первой команды «Пантер» значится как Бейкер Мэйфилд или Сэм Дарнольд, с Пи Джей Уокером в качестве запасного, а новичок Мэтт Коррал в настоящее время числится в третьем составе.

Главный тренер Мэтт Рул официально заявил, что команда не примет решение о своем стартовом QB до окончания второй предсезонной игры.

Раньше у «Каролины» было только два квотербека в своем активном составе, но, скорее всего, она сохранит трех, поскольку «Пантеры» надеются развить свой выбор в третьем раунде Коррала.

Рул назвал матч 19 августа против «Патриотов» датой, которая прояснит ситуацию для тренерского штаба.