Rainbow Six Extraction, Analysis. A Different Cooperative

Rainbow Six Extraction: Os contamos nuestras conclusiones y nota en el análisis de Rainbow Six Extraction, el nuevo juego de Ubisoft para PS5, PS4, Xbox, PC y Stadia. Rainbow Six Extraction es un cooperativo diferente a la media. Ubisoft ha sabido capturar a la perfección el componente táctico de la jugabilidad de Siege para llevarlo más allá del competitivo. No es el típico shooter de aguantar el tipo frente a cientos de oleadas; es un entorno más recogido, íntimo, donde la cooperación y comunicación son elementos clave para el éxito de la misión. Porque el riesgo, como ya sabíamos desde el 2015, tiene su recompensa… si no mueres en el intento.

Unidos frente al más allá

Las impresiones previas al análisis nos dejaron claros dos conceptos: la relevancia del sigilo y lo importante de encontrar sinergias. Extraction toma un total de 18 agentes conocidos por todos y los altera en su justa medida. El mazo de Sledge sigue en su sitio; también los señuelos de Alibi. Sin embargo, a medida que progresas irás desbloqueando nuevos rasgos que amplíen el potencial de tu gadget principal. En este sentido nos hubiera gustado algo más de cambios en ciertos operadores. Smoke o Pulse se han trasladado con exactitud, y no les encontramos especial utilidad en este entorno.

Una partida cualquiera consta de hasta tres jugadores a través de tres escenarios integrados en un solo nivel. Cada uno de los escenarios gira alrededor de un objetivo, que varía de manera aleatoria al generar la misión. Una vez completado el primer objetivo tienes ante ti dos opciones: o bien te extraes para asegurar la experiencia obtenida, o luchas en el segundo escenario ante un objetivo diferente.

La cadena de objetivos alcanza hasta el tercer y último escenario. Habitualmente la dificultad va in crescendo. Cuanto más lejano sea el escenario respecto al inicio, más arqueas encontrarás (como se les conoce a los enemigos de apariencia oscura). ¿Compensa el riesgo? Sin duda. El progreso por las misiones se basa en tus sensaciones, en la forma en la que has optimizado tu run. No estamos ante un roguelike como tal, pero sí tiene componentes que invitan a la rejugabilidad, a la adaptación frente a las condiciones generadas con aleatoriedad. Una partida puede tomarte alrededor de quince minutos, incluso menos, en completarla.