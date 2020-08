R $ 200 bill becomes internet meme with caramel pooch

A internet não perdoou, e o anúncio da nova cédula de R$ 200 virou meme nas redes sociais. Ilustrada pelo lobo-guará, mas ainda não apresentada devidamente, a nota recebeu dos internautas várias versões, no mínimo, curiosas.

Partindo para as criações, temos um ícone presente praticamente em todas as cidades brasileiras: o vira-lata caramelo:

se não tiver o doguinho caramelo na nota de 200 reais é melhor nem lançar ela….. pic.twitter.com/lFBg799YMz — cor o ninha (@euocrona) July 29, 2020

Great Brazilian artists were also duly honored in internet creations; Zeca Pagodinho and Pablo Vittar are some of them:

esses são os 200 reais que o brasileiro mereçe pic.twitter.com/UxZti2OpdX — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) July 29, 2020

For you, what was the best meme of the $ 200 bill?