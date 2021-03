Nvidia RTX 3050 Ti can be on ASUS gaming laptop

A Nvidia provavelmente está preparando o lançamento also GPU GeForce RTX 3050 Ti. Pelo menos isso é o que indica um vazamento cometido pela Asus em seu site de vendas. A informação foi publicada pelo site VideoCardz, nesta sexta-feira (05).

De acordo com o vazamento, a informação foi disponibilizada na página do notebook gamer Asus TUF Dash F15. No site, que não está mais no ar, era mostrado todas as possibilidades de configuração do computador portátil.

Na parte das placas gráficas, era possível visualizar modelos já conhecidos como a GeForce RTX 3060 e GeForce RTX 3070. Por último, foi listada a RTX 3050 Ti, que ainda não foi anunciada oficialmente. Veja, a seguir, a imagem capturada pelo Videocardz.

No print da tela ainda é possível ver a especificação de 4 GB e GDDR6 da vea. Anteriormente, a GPU estava sendo chamada pelo codinome “GN20-P0”, até que o provável vazamento aconteceu.

Caso o lançamento se confirme, essa seria a quarta placa de vídeo da série 30 da Nvidia. Ela se juntaria a RTX 3060, RTX 3070 and RTX 3080. Além disso, a possível RTX 3050 Ti poderia ser a mais básica do conjunto de modelos. Nenhuma das empresas se pronunciou desde que a referência foi divulgada.