New World Opens New Servers Around The world After Launch Problems

New World: The official website of the new Amazon Game Studios updates the list of available servers, also in Spain. The new MMO from Amazon Game Studios has been released with problems. New World has not been able to sustain all of those new worlds on its servers, so players have experienced endless queues and general instability. With over 700,000 concurrent users on its debut, many others have tried unsuccessfully to sign in. Faced with this situation, the reactions have not been made to beg: negative reviews on Steam and a lot of frustration on the part of the community. Meanwhile, the studio has announced that they have opened new servers, an extensive list that we offer you below.

All new servers

Central Europe Region

Takshasila: Vanaheim Zeta

Diana’s Grove: Vanaheim Zeta

Ismarus: Vanaheim Eta

Harpinna: Vanaheim Eta

Hippotae: Vanaheim Theta

Ismarus: Vanaheim Theta

Pointland: Vanaheim Mu

Wonderland: Vanaheim Mu

Damalis: Vanaheim Xi

Nowhere: Vanaheim Xi

Carcosa: Vanaheim Tau

Estotiland: Vanaheim Omega (FR / EN)

Tabor Island: Vanaheim Omega (FR / EN)

Groclant: Vanaheim Ultra

Erewhon: Vanaheim Ultra

Kantia: Vanaheim Signature

Jacquet: Vanaheim Signature

Mandara: Vanaheim Core (DE / EN)

Dvaraka: Vanaheim Core (DE / EN)

Banoic: Vanaheim Core (DE / EN)

Chryse: Vanaheim Core (DE / EN)

Pellucidar: Vanaheim Omicron

Kianida: Vanaheim Omicron

Frisland: Vanaheim Lambda (ES / EN)

Larissa: Vanaheim Lambda (ES / EN)

Petermannland: Vanaheim Sigma

Pepys: Vanaheim Sigma

Wachusett: Vanaheim Kappa

Zanara: Vanaheim Kappa

Aepyornis: Vanaheim Radial

Mardi: Vanaheim Radial

Zu-Vendis: Vanaheim Terra

Phaeacia: Vanaheim Terra

Ship-Trap: Vanaheim Alto

Caprona: High Vanaheim

Caspak: Vanaheim Luft

Altruria: Vanaheim Luft

Evonium: Vanaheim Luft

Barsoom: Vanaheim Luft

Nericus: Vanaheim Luft

Pavlopetri: Vanaheim Tenebris

Kerguelen: Vanaheim Tenebris

Heracleion: Vanaheim Tenebris

Ravenspurn: Vanaheim Tenebris

Muziris: Vanaheim Tenebris

Balanjar: Vanaheim Tenebris

Otuken: Vanaheim Tenebris

Emathia: Vanaheim Lux

Hellopia: Vanaheim Lux

Quivira: Vanaheim Lux

Vicina: Vanaheim Lux

Glitnir: Vanaheim Terra

Kalevala: Vanaheim Terra

Malva: Vanaheim Terra (FR / EN)

Cassipa: Vanaheim Terra (DE / EN)

Lamian: Vanaheim Lambda (ES / EN)

Pulotu: Vanaheim Lambda (ES / EN)

Mayda: Vanaheim Kappa (PL / EN)

Latin American Region

Nibiru Chi (ES / EN) – Kasanaan

Nibiru Chi (ES / EN) – Bhuloka

Nibiru Chi (ES / EN) – Ekur

Nibiru Mu (ES / EN) – Rukh

Nibiru Mu (ES / EN) – Patala

Nibiru Nu (ES / EN) – Anu

Nibiru Nu (ES / EN) – Sanzu

Nibiru Nu (ES / EN) – Morven

NA East Region

Arkadia Terra: Youming

Arkadia Terra: Jiuyuan

Arkadia Terra: Zugen

Arkadia Terra: Santu

Arkadia Terra: Yinfu

Radial Arkadia: Maleas

Arkadia Radial: Podesta

Radial Arkadia: Jezirat al Tennyn

Radial Arkadia: Antullia

Radial Arkadia: Cibola

Arkadia Kappa: Bentusle

Arkadia Kappa: Brazir

Arkadia Kappa: Ohonoo

Arkadia Kappa: Mu

Arkadia Sigma: Lin Lin

Arkadia Sigma: Onkeion

Arkadia Sigma: Nolandia

Arkadia Phi: Vyraj

Arkadia Phi: Asmaida

Arkadia Phi: Dis

Arkadia Phi: Onogoro

Arkadia Tau: Vlaanderen

Lesnik: Arkadia Radial

Bembina: Arkadia Radial

Boosaule: Arkadia Alto

Bouneima: Arkadia Alto

Britannula: Arkadia Alto

Caeno: Arkadia Alto

Cenculiana: Arkadia Alto

Ceryneia: Arkadia Alto

Deipnias: Arkadia Alto

Difu: Arkadia Core

Dindymon: Arkadia Core

Diyu: Arkadia Core

Elelin: Arkadia Terra

Empi: Arkadia Terra

Eupana: Arkadia Coral

Galunlati: Arkadia Coral

Trapalanda: Arkadia Coral

Harpagion: Arkadia Coral

Hippocrene: Arkadia Coral

Houssa: Arkadia Coral

Huokang: Arkadia Coral

Idadalmunon: Arkadia Luft

Jiuquan: Arkadia Luft

Jiuyou: Arkadia Luft

Caerleon: Arkadia Rho

Dinas Emrys: Arkadia Rho

Himinbjorg: Arkadia Rho

NA West Region

World Set: World Name

Westernesse Zeta: Tarshish

Westernesse Zeta: Tayopa

Westernesse Eta: Ophir

Westernesse Theta: Satanazes

Westernesse Mu: Ortygia

Westernesse Mu: Parima

Westernesse Nu: Quanlu

Westernesse Nu: Rivadeneyra

Westernesse Xi: Taenarum

Westernesse Rho (ES / EN): Rupes Nigra

Westernesse Tau: Sannikov Land

New World is available exclusively for PC since last September 28. As for the possibility of it coming out for consoles, Amazon has stressed that at least for now there is nothing planned for the near future.