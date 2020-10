Need for Speed: Hot Pursuit Remastered announced

Os rumores estavam certos! Hoje (05), durante a transmissão especial da EA, a empresa anunciou oficialmente Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, que será lançado no dia 6 de novembro para PS4, Xbox One e PC, e no dia 13 para Nintendo Switch; além disso, receberá uma possível versão para Xbox Series S / X futuramente. Confira seguir that trailer a.

O remaster está sendo dekvolvido pela Criterion Games em colaboração com a Stellar Entertainment.

O título possuirá todas as DLCs do game original, além de novas conquistas, cores e mudanças nos exteriores dos carros, garantiindo mais opções de personalização. Outros recursos interessantes incluem o suporte a crossplay por meio da tecnologia Autolog, sombras e reflexos com alta definição, texturas melhoradas e mais partículas.

O PC suportará até 4K e 60 fps, no PS4 Pro e Xbox One X será possível escolher entre 4K / 30 fps e 108p0 / 60 fps, e no Nintendo Switch rodará em 1080p / 30 fps no dock e fora 720p / 30 fps.

Na Microsoft Store, o game está custando R $ 199.00; na PlayStation Store, R $ 198.90; na Nintendo eShop, US $ 39.99 (aproximadamente R $ 225.00 sem taxas e impostos).

E aí, o que vocês acharam da notícia? Empolgados para novembro? Contem para nós na Seção de comentários!