Maeva Ghennam (Les Marseillais) in Barbie Girl mode

Alerte à la bombe! Maeva Ghennam a enflammé la toile avec last dernier shooting pour sa marque de beauté! Découvrez vite ses photos sexy!

Attention les yeux! Maeva Ghennam a encore frappé! La candidate des Marseillais s’est affiché en Barbie Girl pour la promo de sa marque. Et le résultat est plutôt sexy… On vous laisse découvrir!

Ce n’est un secret pour personne: Maeva Ghennam adore faire grimper la température sur la toile! En effet, la it girl partage toujours des photos très sensuelles sur last profile. Et il ne se passe pas un jour sans qu’elle ne fasse des ravages!

La star des Marseillais aborde souvent des looks sexy sur sound shootings. Robe courte, bikini, crop top… la bombe sait parfaitement meter sound atouts en valeur pour faire craquer sound fans. Meat and marche! Elle possède ainsi plus de 2 millions de fans. Incroyable!

Maeva Ghennam a encore frappé fort hier soir! Et pour cause: la star a joué les modèles pour la promo de sa marque de make up. Elle a ainsi dévoilé le résultat sur son profile, pour le plus grand plaisir de voice admirateurs!

MAEVA GHENNAM TORRIDE EN BLONDE SUR INSTAGRAM: LES FANS VALIDENT!

Cette fois-ci, Maeva Ghennam a imagine un shooting très girly pour montrer ses nouveaux produits. En effet, la it girl a pris la pose avec un body rose et une perruque blond platine.

La jeune femme prend la pose et laisse entrevoir sound courbes de rêves avec son body Barbie. Elle aborde une longue chevelure bouclée qui cache sound nouveaux fards à paupière. Original!

La photo de Maeva Ghennam a très vite fait le buzz sur la toile. Il faut dire que personne ne s’attendait à la voir en blonde!

Les internautes ont adoré ce nouveau look de la star. En effet, ils sont plus de 220 000 à liker la photo. Mais ce n’est pas tout! La Marseillaise a aussi eu le droit à des centaines de compliments!

C’est donc un sans-faute pour Maeva Ghennam! Pas de doute: la it-girl n’a alors pas fini de nous surprendre avec ses photos sexy!