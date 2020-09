LG Wing dual display and 5G connectivity announced

Nesta segunda-feira (14), a LG anunciou oficialmente o LG Wing, um smartphone com design extravagante, que pretende introducer recursos inéditos ao cotidiano dos fãs de dispositivos móveis. O LG Wing possui uma tela dupla, que pode ser usada em conjunto para o mesmo app, ou para dois apps em simultâneo.

Intermediário com design revolucionário

O LG Wing, apesar de trazer um novo conceito de usabilidade para os smartphones, é um aparelho intermediário, sendo equipado com um chip Snapdragon 765G, 8 GB de RAM e variantes com 128 ou 256 GB de armazenamento, com suporte para cartões microSD de até 2 TB. Ele também tem conectividade 5G, bateria de 4.000 mAh, Bluetooth 5.1, e sai de fábrica com o Android 10.

Novo conceito de tela dupla

O que mais chama a atenção no LG Wing é sua tela dupla: a tela principal, em P-OLED FullVision, tem 6,8 ” e resolução de 2460 x 1080 pixels, enquanto a secundária, em G-OLED, tem 3,9 ”E resolução de 1240 x 1080 pixels.

No modo básico, apenas a tela principal pode ser utilizada. Porém, no modo giratório, ela é deslocada (girada) em 90º, para ser utilizada na posição horizontal, enquanto deixa a tela secundária à outcrop.

O recurso é especialmente útil em aplicações de mídia, como o YouTube, Rave e o Ficto, onde o usuário pode visualizar o streaming de vídeo na tela principal, enquanto acessa comentários ou interage com outros participantes a partir da tela secundária.