Laeticia Hallyday: Jade Hallyday in shorts on TikTok!

Alerte à la bombe! À seulement 16 ans, la fille de Laeticia Hallyday fait des ravages. Sur son compte TikTok, Jade Hallyday dévoile une vidéo sexy.

Elle aussi n’aura pas su résister à la tendance TikTok. Pendant le premier confinement, la fille aînée de Laeticia Hallyday a découvert cette appli. Et depuis, Jade Hallyday n’arrive plus du tout à s’en passer.

Ains, la grande-sœur de Joy ne pourrait pas passer une journée sans scroller last fil d’actualités. L’adolescente adore découvrir de nouvelles vidéos, encore et toujours. Il faut dire que TikTok en regorge à foison.

Toutefois, l’enfant de Laeticia Hallyday – qu’elle a adopté avec le Taulier – préfère tout de même filmer les vidéos que de les regarder. Avec le même esprit créatif que son père, la jolie brune de 16 ans déborde d’imagination.

D’ailleurs, cette dernière vient tout juste de le prouver avec sa dernière vidéo sur TikTok. Au début de la vidéo, celle-ci se to film devant un miroir… et s’affiche très sexy malgré last âge.

En effet, Jade Hallyday se montre en mini short rouge et débardeur blanc. Par ailleurs, l’ado en profite pour dévoiler son nombril et prendre une jolie pause. Mais après quelques secondes, elle fait tourner la caméra vers la droite.

Après ce balayage, Jade Hallyday se prend à nouveau en vidéo devant la glace. Mais cette-fois, elle a changé de tenue! Donc, la fille du rockeur le plus célèbre de France opte pour une jupe blanche et un pull gris aux manches bouffantes.

LAETICIA HALLYDAY: ELLE EST CHOU

Mais la vidéo de la fille de Laeticia Hallyday ne s’arrête pas là! Après avoir enfilé sound vêtements, Jade Hallyday s’amuse à faire un zoom sur son visage. Elle ne s’autorise que du make-up très léger!

Puis, l’aînée de Laeticia Hallyday se retrouve dans la voiture avec l’un de ses amis, qui a déjà le permis. Ainsi, tous les deux se baladent en pleine forêt. Ce qu’elle ne manque pas de prendre en vidéo, sous le charme de la couleur des arbres. Whaou!