Know all the codes of banks in Brazil

In Brazil, to facilitate monetary transactions, each bank in the country receives an identification through a unique code. With that, it is possible to make a deposit or other action to a financial institution different from yours.

And with the number of banks in the national territory, we are often lost when it comes to remembering a particular institution. So today Tecmundo brings the list with the codes of all banks in the country. Check out:

000 – Banco Bankpar S.A.

001 – Banco do Brasil S.A.

003 – Banco da Amazônia S.A.

004 – Banco do Nordeste do Brasil S.A.

007 – BNDES (National Bank for Social Development)

010 – CREDICOAMO Crédito Rural Cooperativa

011 – C.Suisse Hedging-Griffo Cv S.A (Credit Suisse)

012 – Banco Standard de Investimentos S.A.

014 – Natixis Brasil S.A.

015 – UBS Brasil Cctvm S.A.

016 – Ccm Desp Trans SC and RS

017 – Bny Mellon Banco S.A.

018 – Banco Tricury S.A.

019 – Banco Azteca do Brasil S.A.

021 – BANESTES S.A. Bank of the State of Espírito Santo

024 – Banco de Pernambuco S.A. – BANDEPE

025 – Banco Alfa S.A.

029 – Banco Banerj S.A.

031 – Banco Beg S.A.

033 – Banco Santander (Brasil) S.A.

036 – Banco Bradesco BBI S.A.

037 – Banco do Estado do Pará S.A.

039 – Banco do Estado do Piauí S.A. – BEP

040 – Banco Cargill S.A.

041 – Bank of the State of Rio Grande do Sul S.A.

044 – Banco BVA S.A.

045 – Banco Opportunity S.A.

047 – Banco do Estado de Sergipe S.A.

060 – Confidence Cc S.A.

062 – Hipercard Banco Múltiplo S.A.

063 – Banco Ibi S.A.

064 – Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.

065 – Banco Bracce S.A.

066 – Banco Morgan Stanley S.A.

069 – BPN Brasil Banco Múltiplo S.A.

070 – BRB – Banco de Brasília S.A.

072 – Banco Rural Mais S.A.

073 – BB Banco Popular do Brasil S.A.

074 – Banco J. Safra S.A.

075 – Banco CR2 S.A.

076 – Banco KDB S.A.

077 – Banco Intermedium S.A.

078 – BES Investimento do Brasil S.A.-Banco de Investimento

079 – Banco Original Do Agronegócio S.A.

080 – B&T Cc Ltda

081 – Banco Seguro S.A.

081-7 – Concórdia Banco S.A.

082 – Banco Topázio S.A.

083 – Banco da China Brasil S.A.

084 – Unicred North of Paraná

085 – Central Cooperative of Urban Credit-CECRED

086 – OBOE Crédito Financiamento e Investimento S.A.

087 – Unicred Central Santa Catarina Cooperative

088 – Banco Randon S.A.

089 – Mogiana Region Rural Credit Cooperative

091 – Unicred Central of Rio Grande do Sul

092 – Brickell S.A. Credit, financing and investment

093 – PóloCred Scmepp Ltda

094 – Banco Finaxis

094-2 – Banco Petra S.A.

095 – Banco Confidence De Câmbio S.A.

096 – BM&F Bank for Settlement and Custody Services S.A

097 – Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda.

098 – Credentials Ccr

098-1 – Credicorol Cooperativa de Crédito Rural

099 – Uniprime Central Ccc Ltda

099-x – Unicreds Central Economy and Credit Cooperative

100 – Planner Corretora De Valores S.A.

101 – Renascença Dtvm Ltda

102 – XP Investimentos S.A.

104 – Caixa Econômica Federal

105 – Lecca Cfi S.A.

107 – Banco BBM S.A.

108 – Portocred S.A.

111 – Banco Oliveira Trust Dtvm S.A.

113 – Magliano S.A.

114 – Central Cooperativa de Crédito in the State of Espírito Santo

117 – Advanced Cc Ltda

118 – Standard Chartered Bi S.A.

119 – Banco Western Union do Brasil S.A.

120 – Banco Rodobens S.A.

121 – Banco Agibank S.A.

122 – Banco Bradesco BERJ S.A.

124 – Banco Woori Bank Do Brasil S.A.

125 – Brasil Plural S.A Banco

126 – BR Partners Banco de Investimento S.A.

127 – Codepe Cvc S.A.

128 – Ms Bank S.A Bank Exchange

129 – UBS Brasil Bi S.A.

130 – Scuana Caruana

131 – Tullett Prebon Brasil Cvc Ltda

132 – ICBC do Brasil Bm S.A.

133 – Cresol Confederation

134 – BGC Liquidez Dtvm Ltda

136 – Unicred Cooperativa LTDA

138 – Get Money Cc Ltda

139 – Intesa Sanpaolo Brasil S.A.

140 – Easynvest – Título Cv S.A.

142 – Broker Brasil Cc Ltda

143 – Treviso Cc S.A.

144 – Bexs Banco De Cambio S.A.

145 – Levycam Ccv Ltda

146 – Guitta Cc Ltda

149 – Facta S.A. Cfi

157 – Icap Do Brasil Ctvm Ltda

159 – Casa do Crédito S.A.

163 – Commerzbank Brasil S.A Multiple Bank

168 – HSBC Finance (Brasil) S.A. – Banco Múltiplo

169 – Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

172 – Albatross Ccv S.A.

173 – BRL Trust Dtvm Sa

174 – Pernambucanas Financ S.A.

177 – Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores

180 – Cm Capital Markets Cctvm Ltda

182 – Dacasa Financeira S / A

183 – Socred S.A.

184 – Banco Itaú BBA S.A.

188 – Ativa S.A Investimentos

189 – HS Financeira

190 – Servicoop

191 – Nova Futura Ctvm Ltda

194 – Parmetal Dtvm Ltda

196 – Banco Fair Cc S.A.

197 – Stone Payments S.A.

204 – Banco Bradesco Cartão S.A.

208 – Banco BTG Pactual S.A.

212 – Banco Matone S.A.

213 – Banco Arbi S.A.

214 – Banco Dibens S.A.

215 – Banco Comercial e de Investimento Sudameris S.A.

217 – Banco John Deere S.A.

218 – Banco Bs2 S.A.

222 – Banco Credit Agricole Brasil S.A.

224 – Banco Fibra S.A.

225 – Banco Brascan S.A.

229 – Banco Cruzeiro do Sul S.A.

230 – Unicard Banco Múltiplo S.A.

233 – Banco GE Capital S.A.

237 – Banco Bradesco S.A.

241 – Banco Classical S.A.

243 – Banco Máxima S.A.

246 – Banco ABC Brasil S.A.

248 – Banco Boavista Interatlântico S.A.

249 – Banco Investcred Unibanco S.A.

250 – Banco Schahin S.A.

253 – Bexs Cc S.A.

254 – Paraná Banco S.A.

259 – MONEYCORP Banco de Cämbio S.A.

260 – Nu Payments S.A (Nubank)