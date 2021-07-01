Google Adds Support for Digital COVID Vaccine Cards To Android

Google , Android’e dijital COVID aşı kartları için destek ekler. Google , Android kullanıcılarının COVID Card adını verdiği dijital aşı kartını telefonlarında saklamalarına izin vermek için Android’in yerleşik kart sistemini açıyor. Bu özellik başlangıçta ABD’de kullanıma sunulacak ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının, yerel yönetimlerin veya COVID aşılarını dağıtmaya yetkili diğer kuruluşların desteğine dayanacaktır. Bu özellik ayrıca COVID test sonuçlarının saklanmasını da destekleyecektir.

Bir Google destek sayfasına göre, COVID Kartınız ne zaman aşı olduğunuz ve hangi aşıyı yaptırdığınız hakkında bilgi gösterecektir. Kart, sağlık hizmeti sağlayıcınızın uygulamasından veya web sitesinden ve ayrıca size gönderilen metinlerden veya e-postalardan kaydedilebilir.

Google , ana ekranınızda karta bir kısayol eklemenizi önerir ve kartınızı cihazınıza kaydettiğinizde bu seçeneği sunar. Google , kartın bulutta saklanmayacağını ve verdiğiniz bilgileri reklam amaçlı kullanmayacağını belirtiyor ancak kartınızı kaç kez ve hangi günlerde kullandığınız gibi bazı bilgileri toplayacağını söylüyor. Ayrıca, kartları kaydetmek ve kartlara erişmek için Google Pay uygulamasını indirmeniz gerekmez .

Google’ın insanların aşı durumlarını telefonlarına dijital olarak kaydetmelerini kolaylaştırdığını görmek güzel , ancak bu özelliği gerçekten kullanıp kullanamayacağınız yine de sağlık hizmeti sağlayıcınıza veya hükümete bağlı olacaktır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu Hayat Eve Sığar uygulamasında dijital aşı kartı oluşturmak mümkün. Bu uygulamanın geliştiricileri, Google’ın sunduğu fırsattan yararlanmayı seçerse , Android telefon kullanıcıları aşı kartlarına daha kolay erişebilir.