Galaxy Tab A7 Lite, Samsung’s Cheap Tablet, Arrives in Brazil

Galaxy Tab A7 Lite: O portfolio de tablets da Samsung no Brasil wonder de ser reforçado com a chegada do novo Galaxy Tab A7 Lite ao mercado nacional, nesta terça-feira (29). O modelo, apresentado em maio junto com o Galaxy Tab S7 FE, é voltado ao entretenimento, contando com tela TFT de 8.7 polegadas, resolução de 1340 x 800 pixels (WXGA+) e bordas finas.

Ele traz um processador Helio P22T octa-core, que pode vir combinado de 3 GB ou 4 GB de RAM, dependendo da versão. Já em relação ao armazenamento interno, há opções de 32 GB e 64 GB, mas em ambos os casos é possível expandi-lo para até 1 TB, utilizando cartão microSD, ganhando mais espaço para salvar fotos, vídequios e outros.

No quesito camera, o tablet tem uma lente traseira de 8 MP e uma dianteira de 2 MP, com capacidade para gravar vídeos em Full HD no sensor principal. Alto-falantes estéreo duplos, com a tecnologia Dolby Atmos para maior imersão nos jogos e conteúdos por streaming, e a bateria de 5.100 mAh com suporte a carregamento rápido de 15W são outros destaques.

Rodando Android 11, o Tab A7 Lite possui integração com os demais dispositivos da família Galaxy, incluindo celulares e os fones de ouvido Galaxy Buds, podendo ser utilizado para atender chamadas e responder mensagens de texto, por exemplo. O modelo também oferece acesso à plataforma de streaming Samsung TV Plus.

Versões e preços

Já disponível na loja online da Samsung, nas cores grafite e prata, o novo tablet da marca pode ser encontrado nas versões Wi-Fi e LTE (4G), em duas combinações de RAM e armazenamento interno. Todas as variantes têm Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, conector USB 2.0 e entrada P2 para fone de ouvido.

Confira os preços do Galaxy Tab A7 Lite no Brasil, sugeridos pela fabricante:

Tab A7 Lite 3GB + 32GB Wi-Fi: R$ 1,249

Tab A7 Lite 3GB + 32GB 4G: R$ 1,349

Tab A7 Lite 4GB + 64GB Wi-Fi: R$ 1,399

Tab A7 Lite 4GB + 64GB 4G: R$1,499