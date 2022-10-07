Former NU’EST vocalist Baekho teases fragments of solo debut album “Absolute Zero”

Бывший участник NU’EST Бэкхо выпустил попурри для своего предстоящего сольного дебютного EP «Absolute Zero», включая заглавный трек «No Rules».

7 октября в Midnight KST солист поделился клипом «изюминки», в котором превью всех треков его предстоящего дебютного альбома «Absolute Zero», выпуск которого намечен на 12 октября в 18:00 по корейскому времени.

Пластинка, возглавляемая синглом «No Rules», включает в себя в общей сложности шесть треков, все из которых были написаны в соавторстве с певцом, кроме би-сайда «He Don’t Care No More», в котором участвует Джун — один из К-инди-группа Glenn Check.

Все песни для «Absolute Zero» также были написаны совместно с Бумзу, который известен своей работой с коллегами по лейблу SEVENTEEN, а также с бывшей группой Бэкхо, NU’EST.

Pledis Entertainment впервые подтвердили в августе, что Бэкхо готовит сольный релиз. Его предстоящий дебют в качестве солиста сделает его первым бывшим участником NU’EST, официально сделавшим это.

Группа из пяти человек распалась ранее в марте этого года после выпуска их последнего альбома «Needle and Bubble» с заглавным треком «Spring, Again». Это произошло после того, как товарищи по группе Арон, Рен и Джей Ар решили не продлевать свои контракты с компанией, что произошло всего за несколько недель до того, как NU’EST отпраздновали 10-летие вместе как группы.

Тем не менее, Бэкхо дразнил сольной музыкой еще в июне этого года. В то время в интервью журналу Singles Magazine певец и автор песен упомянул, что он «усердно работал» над своим долгожданным дебютом в качестве сольного исполнителя. «Я сосредоточен и усердно работаю над тем, как лучше использовать свой голос для создания более разносторонних звуков в одной песне», — поделился Бэкхо.

В прошлом месяце Бэкхо также представил свой последний сингл «Savior» для официального саундтрека к детективно-романтической дораме «Хорошая работа» с Юри из Girls’ Generation и Чон Иль У в главных ролях. Сериал рассказывает об Ын Сон У (Чон), чеболе, который по ночам ведет тайную двойную жизнь детектива. Он пересекается с Дон Сер-ра (Юри), женщиной с повышенной остротой зрения, которая использует свои способности, чтобы тайно помогать окружающим.

Трек-лист «Абсолютного нуля» Бэкхо:

1. «Фестиваль в моей машине»

2. «Сжигание любви»

3. «Никаких правил»

4. «He Don’t Care No More» (с участием Джун-один из Гленна Чека)

5. «Плохая четверка»

6. “I feel changed” (примерно переводится как “Чувству л ли я, что изменился или изменился ли я”) (с участием Sik-k)