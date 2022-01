FIFA 22: Every TOTY in Ultimate Team History

FIFA 22: We tell you all the teams of the year (TOTY) published in Ultimate Team until FIFA 22, the latest installment. Find out which stars shone in the game. FIFA 22 has already passed one of the usual moments in the franchise. After the nougats, January is the month where the community comes together with a single purpose: to select the best players from the past natural course. The TOTY, as the team of the year is usually called, is chosen as a result of a popular vote. How has it been throughout history? We put the magnifying glass on all deliveries since Ultimate Team came to the saga.

FIFA 09

Goalkeeper

Iker Casillas – Real Madrid

defenses

Puyol–Barcelona

Rio Ferdinand – Manchester United

John Terry-Chelsea

Sergio Ramos – Real Madrid

Midfielders

Steven Gerrard – Liverpool

Kaka – Real Madrid

Xavi – Barcelona

strikers

Lionel Messi – Barcelona

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Fernando Torres-Liverpool

FIFA 10

Goalkeeper

Iker Casillas – Real Madrid

defenses

Patrice Evra – Manchester United

Nemanja Vidic – Manchester United

John Terry-Chelsea

Dani Alves – Barcelona

Midfielders

Steven Gerrard – Liverpool

Andres Iniesta-Barcelona

Xavi – Barcelona

strikers

Lionel Messi – Barcelona

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Fernando Torres-Liverpool

FIFA 11

Goalkeeper

Iker Casillas – Real Madrid

defenses

Sergio Ramos – Real Madrid

Lucio – Inter Milan

Maicon – Inter Milan

Gerard Pique – Barcelona

Midfielders

Wesley Sneijder – Inter Milan

Andres Iniesta-Barcelona

Xavi – Barcelona

strikers

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

David Villa – Barcelona

Lionel Messi – Barcelona

FIFA 12

Goalkeeper

Iker Casillas – Real Madrid

defenses

Sergio Ramos – Real Madrid

Nemanja Vidic – Manchester United

Dani Alves – Barcelona

Gerard Pique – Barcelona

Midfielders

Xabi Alonso – Real Madrid

Andres Iniesta-Barcelona

Xavi – Barcelona

strikers

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Wayne Rooney – Manchester United

Lionel Messi – Barcelona

FIFA 13

Goalkeeper

Iker Casillas – Real Madrid

defenses

Sergio Ramos – Real Madrid

Marcelo – Real Madrid

Dani Alves – Barcelona

Gerard Pique – Barcelona

Midfielders

Xabi Alonso – Real Madrid

Andres Iniesta-Barcelona

Xavi – Barcelona

strikers

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Radamel Falcao – Atletico Madrid

Lionel Messi – Barcelona

FIFA 14

Goalkeeper

Manuel Neuer – Bayern Munich

defenses

Sergio Ramos – Real Madrid

Philip Lahm – Bayern Munich

Dani Alves – Barcelona

Thiago Silva – Paris Saint-Germain

Midfielders

Franck Ribery – Bayern Munich

Andres Iniesta-Barcelona

Xavi – Barcelona

strikers

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Zlatan Ibrahimovic – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – Barcelona

FIFA 15

Goalkeeper

Manuel Neuer – Bayern Munich

defenses

Sergio Ramos – Real Madrid

Philip Lahm – Bayern Munich

David Luiz – Paris Saint-Germain

Thiago Silva – Paris Saint-Germain

Midfielders

Angel Di Maria – Manchester United

Andres Iniesta-Barcelona

Toni Kroos – Real Madrid

strikers

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Arjen Robben – Bayern Munich

Lionel Messi – Barcelona

FIFA 16

Goalkeeper

Manuel Neuer – Bayern Munich

defenses

Sergio Ramos – Real Madrid

Marcelo – Real Madrid

Dani Alves – Barcelona

Thiago Silva – Paris Saint-Germain

Midfielders

Luka Modric – Real Madrid

Andres Iniesta-Barcelona

Paul PogbaJuventus

strikers

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Neymar-Barcelona

Lionel Messi – Barcelona

FIFA 17

Goalkeeper

Manuel Neuer – Bayern Munich

defenses

Sergio Ramos – Real Madrid

Marcelo – Real Madrid

Dani Alves – Barcelona

Gerard Pique – Barcelona

Midfielders

Luka Modric – Real Madrid

Andres Iniesta-Barcelona

Toni Kroos – Real Madrid

strikers

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Luis Suarez-Barcelona

Lionel Messi – Barcelona

FIFA 18

Goalkeeper

David DeGea – Manchester United

defenses

Sergio Ramos – Real Madrid

Marcelo – Real Madrid

Dani Alves – Barcelona

Leonardo Bonucci – AC Milan

Midfielders

Luka Modric – Real Madrid

N’Golo Kante – Chelsea

Kevin DeBruyne – Manchester City

strikers

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Harry Kane – Tottenham Hotspur

Lionel Messi – Barcelona

FIFA 19

Goalkeeper

David DeGea – Manchester United

defenses

Sergio Ramos – Real Madrid

Marcelo – Real Madrid

Raphaël Varane – Real Madrid

Virgil Van Dijk – Liverpool

Midfielders

Luka Modric – Real Madrid

N’Golo Kante – Chelsea

Kevin DeBruyne – Manchester City

strikers

Cristiano Ronaldo – Juventus

Kylian Mbappe – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – Barcelona

FIFA 20

Goalkeeper

Alisson–Liverpool

defenses

Andrew Robertson – Liverpool

Matthijs De Ligt – Piemonte Calcio

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Virgil Van Dijk – Liverpool

Midfielders

Frenkie De Jong – Barcelona

N’Golo Kante – Chelsea

Kevin DeBruyne – Manchester City

strikers

Mane – Liverpool

Kylian Mbappe – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – Barcelona

FIFA 21

Goalkeeper

Manuel Neuer – Bayern Munich

defenses

Davies-Bayern Munich

Sergio Ramos –

Real Madrid

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Virgil Van Dijk – Liverpool

Midfielders

Kimmich – Bayern Munich

Bruno Fernandes – Manchester United

Kevin DeBruyne – Manchester City

strikers

Cristiano Ronaldo – Piemonte Calcio

Kylian Mbappe – Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski – Bayern Munich

FIFA 22

Goalkeeper

Donnarumma – Paris Saint-Germain

defenses

Joao Cancelo – Manchester City

Ruben Dias – Manchester City

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Hakimi – Paris Saint-Germain

Midfielders

N’Golo Kante – Chelsea

Jorginho-Chelsea

Kevin DeBruyne – Manchester City

strikers

Lionel Messi – Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski – Bayern Munich

Kylian Mbappe – Paris Saint-Germain