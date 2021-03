Explanations about SpaceX are testing on Starship SN10

A SpaceX divulgou nessa terça-feira (16) um novo vídeo que mostra em detalhes o voo de teste de altitude do SN10 realizado no último dia 3, quando o protótipo da nave Starship atingiu 10 km de altitude e logo em seguida retornou ao local da decolagem, onde explodiu alguns minutos depois de tocar o solo.

Com quase dois minutos de duração, o vídeo fornece olhares mais próximos de várias partes do protótipo, como os motores Raptor em funcionamento e os flaps realizando o seu trabalho durante o voo. Também é possível notar os diferentes tipos de manobras feitos pela nave enquanto ela inicia o processo de descida, mudando da posição de “barriga para baixo” para a vertical.

Outro destaque da gravação é o momento em que o SN10 se aproxima do solo, possibilitando conferir as problemáticas chamas verdes saindo de um dos motores, citadas por Elon Musk como um indicativo de que havia algo errado, fazendo o protótipo explodir posteriormente (a explosão não é outcrop neste resumo do voo). Assista ao vídeo:

Ao contrário dos modelos anteriores, SN8 e SN9, que decolaram em dezembro do ano passado e em fevereiro, respectivamente, e diram ao pousar, este resistiu ao procedimento de retorno à base, que fica em Boca Chica, no Texas (Estados Unidos) Mas quando a companhia comemorava o feito, o SN10 acabou explodindo já em solo.

SN11 prestes a decolar

O próximo protótipo da nave com a qual a SpaceX pretende levar a humanidade à Lua e a Marte, em breve, tem passado pelos últimos ajustes e não came demorar a ser testado. “O SN11 está quase pronto para voar”, escreveu Musk no Twitter, na última terça.

Caso o cronograma de testes seja seguido à risca, a empresa came realizar ainda este ano o primeiro voo orbital da Starship, com o modelo SN20 sendo impulsionado pelo Falcon Heavy BN3, protótipo do foguete Falcon Super Heavy.