Europa Universalis IV For 1 Euro On PC; This Is The Great Batch Of Humble Bundle

Europa Universalis IV stars in its own Humble Bundle. You can get the game for just one euro, or all the DLC for less than 20 euros. Humble Bundle offers one of the strategy classics at a bargain price. You can get Europa Universalis IV for Steam for just 1 euro. The title is part of a Humble Bundle dedicated entirely to his figure; you can get up to 32 additional contents for less than 20 euros.

Europa Universalis IV: The Complete Collection in Humble Bundle: prices and objectives

First objective – 1 euro

Europa Universalis IV

Second objective – 9.02 euros

Everything included in the first objective

Europa Universalis IV: Digital Extreme Edition Upgrade Pack

Europa Universalis IV: Conquest of Paradise

Europa Universalis IV: Wealth of Nations

Europa Universalis IV: Res Publica Expansion

Europa Universalis IV: Art of War Expansion

Europa Universalis IV: Eldorado Content Pack

Europa Universalis IV: El Dorado Expansion

Third objective – 13.25 euros

Everything included in the first and second objective

Europa Universalis IV: Content Pack Common Sense

Europa Universalis IV: Common Sense Expansion

Europa Universalis IV: Content Pack The Cossacks

Europa Universalis IV: The Cossacks Expansion

Europa Universalis IV: Content Pack Mare Nostrum

Europa Universalis IV: Mare Nostrum Expansion

Europa Universalis IV: Content Pack Rights of Man

Europa Universalis IV: Rights of Man Expansion

Europa Universalis IV: Ultimate Music Pack Collection

Europa Universalis IV: Ultimate E-book Pack Collection

Europa Universalis IV: Immersion Pack Third Rome

Europa Universalis IV: Content Pack Mandate of Heaven

Europa Universalis IV: Mandate of Heaven Expansion

Fourth objective (complete bundle) – 18.15 euros

Everything included in the previous three objectives

Coupon 10% off Europa Universalis IV: Immersion Pack Origins

Europa Universalis IV: Content Pack Cradle of Civilization

Europa Universalis IV: Cradle of Civilization Expansion

Europa Universalis IV: Monuments to Power Pack

Europa Universalis IV: Immersion Pack Rule Britannia

Europa Universalis IV: Ultimate Unit Pack

Europa Universalis IV: Dharma Content Pack

Europa Universalis IV: Dharma Expansion

Europa Universalis IV: Immersion Pack Golden Century

Europa Universalis IV: Emperor Content Pack

Europa Universalis IV: Emperor Expansion

Europa Universalis IV: Leviathan Expansion

When buying it you can choose whether to receive the keys for Steam or the Epic Games Store.