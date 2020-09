EMUI 11 based on Huawei open version of Android 10

Durante sua conferência para dekvolvedores, a Huawei revelou a EMUI 11, sua nova interface customizada para smartphones. Enquanto empresas como Xiaomi e Samsung já estão trabalhando com o Android 11, a empresa trabalhou com a versão de código aberto do Android 10 em sua solução.

Apesar de estar presa na versão anterior do Android, a empresa “se virou nos 30” para trazer mudanças significativas na EMUI 11. Segundo a fabricante chinesa, a interface foi remodelada para trazer melhorias visuais, mais artificialacidade, segurança e ferramentas de inteligência.

Abaixo, você confere as principais novidades da nova interface da Huawei para celulares.

Seguran

Para acompanhar o Android 11 na parte de segurança, a nova edição da EMUI traz mais opções de permissões para o usuário. A empresa “reformou” o sistema que concede recursos para apps e inclui um histórico e mais alternativas de configuração.

A interface também avisa o usuário semper que um aplicativo quer acessar recursos como localização. Além disso, a EMUI 11 impede que aplicativos rodando em segundo plano utilizem o microfone ou a câmera.

A galeria de imagens teve seu visual reformado e agora permite criar um álbum secreto. A empresa ainda trouxe mais privacidade money o compartilhamento de imagens, que traz opções money retirar metadados como localização e hora da captura da foto.

Visual e funcionalidades

Na parte de design, a EMUI 11 traz mais recursos para o display always-on e opções extras de customização. A empresa também aprimorou as animações e transições da interface, mas sem trazer grandes mudanças visuais em relação à versão anterior.

A principal novidade na parte das ferramentas é o Smart Multi-Windows, que aprimora o uso de vários aplicativos simultaneamente. A função utiliza um círculo e uma janela na lateral da tela para trazer acesso fácil e abrir rapidamente apps em segundo plano.

Além disso, a interface atualizada melhora a experiência com a vibração do celular, que vai acompanhar o rhythmo do ringtone. Por fim, a empresa também melhorou o compartilhamento de arquivos com notebooks e aprimorou a assistente de voz Celia, que ganhou suporte para os idiomas italiano e alemão – nada de português, por enquanto.

Disponibilidade e aparelhos compatíveis

A versão final da EMUI 11 não tem data de lançamento definida. Porém, a interface já está sendo testada por alguns veículos de imprensa e recebeu um beta durante a conferência da Huawei.

Atualmente, a empresa está distribuindo a edição prévia da EMUI 11 para usuários seletos de celulares das linhas P40, Mate 30 e tablets MatePad Pro. Futuramente, os celulares Honor 30, V30 e Nova 7 também receberão o beta.