Diana Rigg, atriz de Game of Thrones, morre aos 82 anos

Para os fãs do audiovisual, hoje foi anunciada uma grande perda. Aos 82 anos, a atriz Diana Rigg, que brilhou em seu papel como Olenna Tyrell na série Game of Thrones, acabou falecendo, conforme nota divulgada pela BBC.

De acordo com o agente da atriz de Game of Thrones, Rigg morreu de forma tranquila, cercada por pessoas que a amam durante esse momento difícil. Todo o processo foi mantido na maior privacidade, conforme requisitado pela família.

Conheça mais sobre Diana Rigg

A atriz alcançou o seu primeiro papel de destaque em The Avengers, produção britânica de espionagem que marcou toda uma geração e foi ao ar entre 1965 e 1968.

Quanto a produções mais recentes, ela participou de Doctor Who, Detectorists e You, Me and the Apocalypse. Seu papel em Game of Thrones começou em 2013 e foi até 2017, no qual ela aparecia como a matriarca da Casa Tyrell, Olenna Tyrell.

Por sua atuação incrível em GoT, Diana Rigg concorreu ao Emmy por quatro anos, evidenciando seu talento.

Seu falecimento é uma grande perda para o mundo das séries e filmes, assim como para familiares e amigos.