Pourtant, il avait le temps de vivre. Province avait alors 43 ans. Mais son cancer a eu raison de lui. C’est en 2016 que les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du colon.

Mais Chadwick Boseman n’en a jamais parlé publiquement. Il preférait se focaliser sur son travail. Sa famille a avoué qu’il enchainait donc les interviews et les tournages sur les plus grands plateaux… The most subissant en même temps «d’innombrables opérations et chimiothérapie».

«C’était un vrai combattant. Chadwick a persévéré à traverse tout cela »assure sa famille. L’acteur laisse donc un excellent souvenir au monde entier.

Meat pour cause! Il est le premier acteur noir à avoir incarné le rôle d’un super-héros. Il a donc montré que tout était possible. Flour espoir, en cette période de lutte contre les inégalités raciales.

CAMILA MENDES EN PERD SOUND MOTS

Nombreuses sont les célébrités comme Camila Mendes qui ont donc été touchées par sa mort. Parmi elle, Kim Kardashian M Pokora…

Mais aussi le démocrate Joe Biden. Ce dernier n’a donc pas hésité a lui adresser quelques mots sur son compte Twitter: «Le vrai pouvoir de @chadwickboseman était supérieur à tout ce que nous avons vu à l’écran».

Camila Mendes lui a donc rendu hommage sur son compte Instagram. Elle a donc partagé une belle photo de lui, dance laquelle il rayonne de joie.

Camila Mendes a symble dévastée. Elle a confié qu’elle «perdait totalement sound mots. »Elle a ajouté:« Repose en paix ».