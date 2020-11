Black Friday 2020 on PS4: “Essential Offers” on PS Store

La tienda digital de PS4 rebaja cientos de títulos con motivo del Black Friday. Juegos de PS4 y retrocompatibles con PS5 a precios muy rebajados.

Sony también se suma buy Black Friday’s videojuegos para PS4 y PS5. La compañía japonesa, que wonder de poner a la venta su nueva consola en todo el mundo, PlayStation 5, ha redecorado PS Store con cientos de descuentos en videojuegos para de hasta hand 70% respecto al precio habitual. Repasamos las mejores ofertas a continuación.

Tal como vemos en el bloque dedicado a las “Ofertas Imprescindibles” del Black Friday en PS Store, también visibles desde la tienda en PS4 y PS5, tenemos tres departamentos: juegos de PS4, juegos de PS5, multijugador y los títulos más vendidos. Cabe recordar que los títulos de PlayStation 4 last retrocompatibles en PS5, de forma que todas las obras que compremos o que ya teníamos se podrán disfrutar sin problema en la nueva generación; de hecho, algunos tienen mejoras para disfrutarse a 60 FPS.

Todas las ofertas del Black Friday en PS Store finalizan este 1 de diciembre, momento en que volverán a su precio habitual. Como hacemos siempre, en la lista de ofertas acompañamos el nombre del juego con su precio en oferta, enlace directo a PS Store y el porcentaje de descuento aplicado.

Mejores ofertas en juegos de PS4 por el Black Friday en PS Store

DOOM Eternal por 23.09 euros (67% de descuento)

FIFA 21 Beckham Edition para PS4 y PS5 por 38,49 euros (45% de descuento)

Star Wars Squadrons por 24.79 euros (38% de descuento)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 por 33.74 euros (25% de descuento)

Resident Evil 3 por 19.79 euros (67% de descuento)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered por 29.99 euros (25% de descuento)

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition por 14,99 euros (70% de descuento)

God of War por 9,99 euros (50% de descuento)

Spyro Reignited Trilogy por 13.99 euros (65% de descuento)

Devil May Cry 5 por 19.99 euros (20% de descuento)

Control Ultimate Edition por 19,99 euros (50% de descuento)

Crash Team Racing Nitro-Fueled por 13.99 euros (65% de descuento)

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition por 19,99 euros (83% de descuento)

Gran Turismo Sport por 9,99 euros (50% de descuento)