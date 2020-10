Amnesia: A Machine for Pigs, free on Epic Games Store

La tienda de los creadores de Fortnite ofrece además Kingdom: New Lands y anuncia los dos próximos títulos gratuitos.

Es jueves, lo que quiere decir que tenemos una cita con Epic Games Store y con sus juegos gratis. Como estaba previsto, Amnesia: A Machine for Pigs y Kingdom: New Lands son los títulos elegidos para esta semana. Desde ya mismo ill el próximo 22 de octubre a las 17:00 (hora peninsular española), todos los jugadores tendrán la oportunidad de hacerse con estos dos videojuegos de manera permanente. Por si eso no fuera poco, la tienda ya ha anunciado los dos próximos, nada más y nada menos que Layers of Fear 2 y Costume Quest 2.

Frictional Games, la desarrolladora detrás de Amnesia: A Machine for Pigs, es una desarrolladora especializada en títulos de terror. De hecho, tras unos años en barbecho, Amnesia regresará con un capítulo completamente nuevo. Se trata de Amnesia: Rebirth, un título previsto para el 20 de octubre que intentará recuperar la jugabilidad de su saga, aunque los desarrolladores se han fijado en el estilo narrativo de SOMA, uno de sus grandes éxitos. Según Thomas Grip, director creativo, una de las cosas que más le molestaron es que en anteriores juegos de licencia “los jugadores no se enfrentaran a las cosas” que querían cuando elaboraron los diseños originales.